Airtable Μισθοί

Το εύρος μισθών της Airtable κυμαίνεται από $112,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $755,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Airtable. Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $230K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $255K

Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
Median $423K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $755K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $315K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
Median $172K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$388K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$162K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$113K
Επιτυχία Πελατών
$114K
Ανθρώπινοι Πόροι
$116K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$332K
Μάρκετινγκ
$191K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$609K
Προσλήψεις
$166K
Μηχανικός Πωλήσεων
$165K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$362K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$288K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$470K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Airtable, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι