Airtable Μισθοί

Το εύρος μισθών της Airtable κυμαίνεται από $112,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $755,000 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Airtable . Τελευταία ενημέρωση: 8/24/2025