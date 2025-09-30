Κατάλογος Εταιρειών
Airbus Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Munich Metro Region

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Munich Metro Region στην Airbus ανέρχεται σε €80K ανά year για L2. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Munich Metro Region ανέρχεται σε €83.7K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Airbus. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
L1(Αρχάριο Επίπεδο)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Airbus?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Airbus in Munich Metro Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €118,617. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Airbus για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Munich Metro Region είναι €83,680.

