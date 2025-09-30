Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Airbus κυμαίνεται από ₹1.23M ανά year για L1 έως ₹2.54M ανά year για l3. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Airbus. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
