Airbus
Airbus Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Bengaluru στην Airbus ανέρχεται σε ₹1.96M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Airbus. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹1.96M
Επίπεδο
E2
Βάση
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹102K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Airbus?

₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Airbus in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹3,401,519. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Airbus για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in Greater Bengaluru είναι ₹1,875,955.

Άλλοι Πόροι