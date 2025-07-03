Airalo Μισθοί

Ο μισθός της Airalo κυμαίνεται από $11,760 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $104,267 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Airalo . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025