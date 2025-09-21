Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην AIR MILES κυμαίνεται από CA$122K έως CA$171K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AIR MILES. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025
Μέση Συνολική Αποζημίωση
Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!