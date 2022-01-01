Air Liquide Μισθοί

Το εύρος μισθών της Air Liquide κυμαίνεται από $3,681 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $124,773 για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Air Liquide. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.