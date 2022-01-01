Κατάλογος Εταιρειών
Air Liquide
Air Liquide Μισθοί

Το εύρος μισθών της Air Liquide κυμαίνεται από $3,681 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Οικονομικός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $124,773 για Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Air Liquide. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $63.8K
Λογιστής
$35.3K
Διοικητικός Βοηθός
$17.8K

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$84.6K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$58.7K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$45.4K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$31.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$80.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$122K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$104K
Οικονομικός Αναλυτής
$3.7K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$99.5K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$51.6K
Διαχειριστής Έργου
$58.9K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$19.1K
Συνολικές Αμοιβές
$16.6K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$125K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Air Liquide είναι ο Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $124,773. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Air Liquide είναι $58,667.

Άλλοι Πόροι