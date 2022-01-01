Air Liquide Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Air Liquide είναι ο Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $124,773. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.