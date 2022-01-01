Κατάλογος Εταιρειών
Air Liquide
    • Σχετικά με

    Air Liquide SA, is a French multinational company which supplies industrial gases and services to various industries including medical, chemical and electronic manufacturers.

    airliquide.com
    Ιστότοπος
    1902
    Έτος Ίδρυσης
    66,000
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $10B+
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

