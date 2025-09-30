Κατάλογος Εταιρειών
AIG
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Information Technologist (IT)

  • Όλοι οι Μισθοί Information Technologist (IT)

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Information Technologist (IT) in New York City Area στην AIG ανέρχεται σε $94.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της AIG. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Σύνολο ανά έτος
$94.3K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη AIG?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Information Technologist (IT) προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την AIG

Σχετικές Εταιρείες

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι