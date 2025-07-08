Aidence Μισθοί

Ο μισθός της Aidence κυμαίνεται από $96,567 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $152,735 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aidence . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025