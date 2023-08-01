AI21 Labs Μισθοί

Ο μισθός της AI21 Labs κυμαίνεται από $98,225 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $163,785 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AI21 Labs . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025