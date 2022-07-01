Agorapulse Μισθοί

Ο μισθός της Agorapulse κυμαίνεται από $63,795 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $96,366 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Agorapulse . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025