Agora Μισθοί

Ο μισθός της Agora κυμαίνεται από $59,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $160,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Agora . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025