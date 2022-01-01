Κατάλογος Εταιρειών
Agora Μισθοί

Ο μισθός της Agora κυμαίνεται από $59,013 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο χαμηλό άκρο έως $160,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Agora. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K
Επιτυχία Πελατών
$73.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$59K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Agora is Μηχανικός Λογισμικού with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agora is $111,440.

Άλλοι Πόροι