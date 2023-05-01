Κατάλογος Εταιρειών
Agero
Agero Μισθοί

Ο μισθός της Agero κυμαίνεται από $165,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $217,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Agero. Τελευταία ενημέρωση: 11/16/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $165K

Μηχανικός Δεδομένων

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $217K
Διευθυντής Προϊόντος
$174K

Διευθυντής Προγραμμάτων
$170K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Agero είναι Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $217,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Agero είναι $172,166.

