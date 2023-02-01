Κατάλογος Εταιρειών
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Μισθοί

Ο μισθός της Agency for Science, Technology and Research κυμαίνεται από $48,215 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χημικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $91,734 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Agency for Science, Technology and Research. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $78.8K

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $91.7K
Βιοϊατρικός Μηχανικός
$73.6K

Χημικός Μηχανικός
$48.2K

Μηχανικός Έρευνας

Αναλυτής Δεδομένων
$49.5K
Μηχανικός Υλικού
$66.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Agency for Science, Technology and Research είναι Επιστήμονας Δεδομένων με ετήσια συνολική αμοιβή $91,734. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Agency for Science, Technology and Research είναι $70,028.

