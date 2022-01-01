Κατάλογος Εταιρειών
Afterpay
Afterpay Μισθοί

Ο μισθός της Afterpay κυμαίνεται από $70,350 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $278,600 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Afterpay. Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $99.9K
Λογιστής
$70.4K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$149K

Αναλυτής Δεδομένων
$119K
Επιστήμονας Δεδομένων
$83.5K
Ανθρώπινοι Πόροι
$279K
Μάρκετινγκ
$177K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $108K
Πωλήσεις
$159K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$166K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Afterpay, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Afterpay είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $278,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Afterpay είναι $134,325.

