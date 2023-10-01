Κατάλογος Εταιρειών
AFRY
AFRY Μισθοί

Το εύρος μισθών της AFRY κυμαίνεται από $52,470 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $97,111 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AFRY. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $52.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$85.4K
Επιστήμονας Δεδομένων
$55.9K

Μηχανικός Υλικού
$53.2K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$97.1K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at AFRY is Σύμβουλος Διαχείρισης at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $97,111. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AFRY is $55,853.

