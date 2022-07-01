Κατάλογος Εταιρειών
Afresh
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Afresh Μισθοί

Το εύρος μισθών της Afresh κυμαίνεται από $161,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μάρκετινγκ στο χαμηλότερο άκρο έως $210,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Afresh. Τελευταία ενημέρωση: 8/22/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $210K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Ανθρώπινοι Πόροι
$209K
Μάρκετινγκ
$162K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Σχεδιαστής Προϊόντος
$164K
Μηχανικός Πωλήσεων
$169K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$186K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Afresh είναι ο Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αποζημίωση $210,000. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Afresh είναι $177,538.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Afresh

Σχετικές Εταιρείες

  • Roblox
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι