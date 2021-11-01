Κατάλογος Εταιρειών
Aflac
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Aflac Μισθοί

Ο μισθός της Aflac κυμαίνεται από $54,725 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $302,504 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aflac. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Διοικητικός Βοηθός
$60.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$303K
Ανθρώπινοι Πόροι
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$101K
Μηχανικός Λογισμικού
$103K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$156K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Aflac είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $302,504. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Aflac είναι $101,505.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Aflac

Σχετικές Εταιρείες

  • Stripe
  • Square
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι