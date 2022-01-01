Afiniti Μισθοί

Ο μισθός της Afiniti κυμαίνεται από $6,992 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $189,050 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Afiniti . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025