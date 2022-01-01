Κατάλογος Εταιρειών
Afiniti
Afiniti Μισθοί

Ο μισθός της Afiniti κυμαίνεται από $6,992 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $189,050 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Afiniti. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $139K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $7K
Αναλυτής Δεδομένων
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$79.6K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$21.4K
Μάρκετινγκ
$19.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$189K
Διαχειριστής Προϊόντος
$17.3K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$166K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$129K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Afiniti is Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

