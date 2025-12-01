Κατάλογος Εταιρειών
Affirm
Affirm Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Affirm κυμαίνεται από $226K ανά year για L4 έως $533K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $277K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Affirm. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L4
Software Engineer 1(Αρχάριο Επίπεδο)
$226K
$136K
$86.1K
$4.1K
L5
Software Engineer 2
$246K
$180K
$64K
$2.3K
L6
Senior Software Engineer
$349K
$207K
$142K
$0
L7
Staff Software Engineer
$448K
$236K
$212K
$0
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

50%

ΕΤΟΣ 1

50%

ΕΤΟΣ 2

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών:

  • 50% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)

  • 50% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (12.50% τριμηνιαία)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Affirm in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $532,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Affirm για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $270,000.

