Affirm Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η αποζημίωση Διευθυντής Έργων in United States στην Affirm ανέρχεται σε $206K ανά year για L7. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Affirm. Τελευταία ενημέρωση: 12/1/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση $217K - $263K United States Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος $200K $217K $263K $280K Συνηθισμένο Εύρος Δυνατό Εύρος

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $ -- $ -- $ -- $ -- L7 $206K $173K $33K $0 Προβολή 2 Περισσότερων Επιπέδων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο Εναλλακτικό 1 Εναλλακτικό 2 50 % ΕΤΟΣ 1 50 % ΕΤΟΣ 2 Τύπος Μετοχών RSU Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 2 ετών: 50 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 12.50 % τριμηνιαία )

50 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 12.50 % τριμηνιαία ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity. 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην Affirm, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 2.08 % μηνιαία ) The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη Affirm ?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Έργων προσφορές . Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα → Εισάγετε το Email σας Εισάγετε το Email σας Εγγραφή Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.