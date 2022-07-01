Κατάλογος Εταιρειών
AEye
AEye Μισθοί

Το εύρος μισθών της AEye κυμαίνεται από $159,120 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $312,555 για Μηχανικός Υλικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AEye. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Υλικού
$313K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$159K
Διευθυντής Προϊόντος
$209K

Μηχανικός Λογισμικού
$179K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$204K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$231K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AEye είναι ο Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $312,555. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AEye είναι $206,508.

