Aeva Μισθοί

Ο μισθός της Aeva κυμαίνεται από $187,018 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $477,375 για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Aeva . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025