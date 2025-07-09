Aesop Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aesop κυμαίνεται από $117,889 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $175,843 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aesop . Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025