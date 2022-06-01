Κατάλογος Εταιρειών
AeroVironment
AeroVironment Μισθοί

Το εύρος μισθών της AeroVironment κυμαίνεται από $120,600 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $150,750 για Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της AeroVironment. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$151K
Προσλήψεις
$121K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην AeroVironment είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $150,750. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην AeroVironment είναι $138,000.

Άλλοι Πόροι