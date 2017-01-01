Κατάλογος Εταιρειών
Aeries Technology
    • Σχετικά με

    Aeries Technology Group offers global technology and business process management services, focusing on M&A challenges and offshore IT outsourcing for leading organizations.

    http://www.aeriestechnology.com
    Ιστότοπος
    2012
    Έτος Ίδρυσης
    675
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $100M-$250M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
