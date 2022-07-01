Κατάλογος Εταιρειών
Aera Technology
Aera Technology Μισθοί

Το εύρος μισθών της Aera Technology κυμαίνεται από $13,065 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $348,250 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Aera Technology. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Επικεφαλής Επιτελείου
$197K
Επιστήμονας Δεδομένων
$13.1K
Μάρκετινγκ
$15.7K

Διαχειριστής Έργου
$123K
Πωλήσεις
$348K
Μηχανικός Λογισμικού
$124K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$53K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Aera Technology είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $348,250. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Aera Technology είναι $122,912.

Άλλοι Πόροι