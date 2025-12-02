Κατάλογος Εταιρειών
A+E Networks
A+E Networks Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States στην A+E Networks ανέρχεται σε $207K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της A+E Networks. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
A+E Networks
Software Engineering Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$207K
Επίπεδο
Senior Director
Βάση
$180K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$27K
Έτη στην εταιρεία
7 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη A+E Networks?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην A+E Networks in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $307,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην A+E Networks για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in United States είναι $205,200.

