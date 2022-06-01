Κατάλογος Εταιρειών
Adverity
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Adverity Μισθοί

Το εύρος μισθών της Adverity κυμαίνεται από $58,556 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $99,500 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Adverity. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Εξυπηρέτηση Πελατών
$65.9K
Μάρκετινγκ
$76K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$58.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Μηχανικός Λογισμικού
$88.9K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$99.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Adverity είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $99,500. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Adverity είναι $76,033.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Adverity

Σχετικές Εταιρείες

  • HealthVerity
  • GFT Group
  • ATPCO
  • Mollie
  • Adyen
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι