Κατάλογος Εταιρειών
Advantis Global
Advantis Global Μισθοί

Το εύρος μισθών της Advantis Global κυμαίνεται από $80,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $176,256 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Advantis Global. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $129K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$117K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$176K

Διευθυντής Προγράμματος
$109K
Προσλήψεις
$80.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Advantis Global είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $176,256. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Advantis Global είναι $117,410.

