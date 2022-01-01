Κατάλογος Εταιρειών
Advantest
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Advantest Μισθοί

Το εύρος μισθών της Advantest κυμαίνεται από $30,475 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $263,310 για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Advantest. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $138K

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Εξυπηρέτηση Πελατών
$38K
Αναλυτής Δεδομένων
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$263K
Μηχανικός Υλικού
$150K
Μάρκετινγκ
$146K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$41.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$30.5K
Διευθυντής Προγράμματος
$254K
Διαχειριστής Έργου
$239K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$249K
Τεχνικός Συγγραφέας
$59.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Advantest είναι ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $263,310. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Advantest είναι $141,863.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Advantest

Σχετικές Εταιρείες

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι