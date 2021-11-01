Advantech Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Advantech κυμαίνεται από $27,866 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $99,500 για έναν Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Advantech. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $30.4K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $85K
Μηχανικός Υλικού
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Μάρκετινγκ
$76.8K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$27.9K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$47K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$94.5K
Πωλήσεις
$30.2K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$99.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Advantech είναι Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $99,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Advantech είναι $69,650.

Άλλοι Πόροι