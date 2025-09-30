Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Greater Denver And Boulder Area στην Advanced Energy ανέρχεται σε $75K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Advanced Energy. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Advanced Energy
Electrical Engineer
Fort Collins, CO
Σύνολο ανά έτος
$75K
Επίπεδο
-
Βάση
$75K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην Advanced Energy in Greater Denver And Boulder Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $143,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Advanced Energy για τον ρόλο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός in Greater Denver And Boulder Area είναι $75,000.

