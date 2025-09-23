Κατάλογος Εταιρειών
Advanced Cooling Technologies
  • Μηχανολόγος Μηχανικός

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανολόγος Μηχανικός

Advanced Cooling Technologies Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Advanced Cooling Technologies κυμαίνεται από $103K έως $146K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Advanced Cooling Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/23/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$118K - $138K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$103K$118K$138K$146K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Advanced Cooling Technologies in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $146,250. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Advanced Cooling Technologies για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in United States είναι $102,500.

