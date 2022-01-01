Κατάλογος Εταιρειών
Adtalem Global Education
Adtalem Global Education Μισθοί

Ο μισθός της Adtalem Global Education κυμαίνεται από $84,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Adtalem Global Education. Τελευταία ενημέρωση: 10/11/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$84.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$92.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$95.5K

Διαχειριστής Προϊόντος
$94.7K
Μηχανικός Λογισμικού
$112K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$201K
Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Adtalem Global Education ay Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $201,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Adtalem Global Education ay $95,073.

