Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in United States στην ADP ανέρχεται σε $83.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ADP. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ADP
Project Manager
Orlando, FL
Σύνολο ανά έτος
$83.3K
Επίπεδο
6
Βάση
$79.3K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$4K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ADP?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Προβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ADP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (Infinity% ανά περίοδο)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην ADP in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $124,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ADP για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $79,250.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ADP

Άλλοι Πόροι

