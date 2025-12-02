Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Νομικά in United States στην ADP ανέρχεται σε $141K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ADP. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ADP
Contracts Manager
Roseland, NJ
Σύνολο ανά έτος
$141K
Επίπεδο
L8
Βάση
$123K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$18K
Έτη στην εταιρεία
4 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ADP?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ADP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (Infinity% ανά περίοδο)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Νομικά στην ADP in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $383,340. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ADP για τον ρόλο Νομικά in United States είναι $123,000.

Άλλοι Πόροι

