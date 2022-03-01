ADNOC Μισθοί

Το εύρος μισθών της ADNOC κυμαίνεται από $70,446 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $196,943 για Γεωλόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ADNOC . Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025