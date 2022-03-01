Κατάλογος Εταιρειών
ADNOC
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

ADNOC Μισθοί

Το εύρος μισθών της ADNOC κυμαίνεται από $70,446 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $196,943 για Γεωλόγος Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ADNOC. Τελευταία ενημέρωση: 8/12/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Γεωλόγος Μηχανικός
$197K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$130K
Διαχειριστής Έργου
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Μηχανικός Λογισμικού
$70.4K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$108K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at ADNOC is Γεωλόγος Μηχανικός at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,943. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ADNOC is $130,029.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ADNOC

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Coinbase
  • SoFi
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι