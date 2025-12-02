Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Γραφίστας in United States στην adMarketplace κυμαίνεται από $49.4K έως $72K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της adMarketplace. Τελευταία ενημέρωση: 12/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$56.7K - $64.7K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$49.4K$56.7K$64.7K$72K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη adMarketplace?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Γραφίστας στην adMarketplace in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $71,980. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην adMarketplace για τον ρόλο Γραφίστας in United States είναι $49,410.

