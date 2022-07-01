AdAction Μισθοί

Ο μισθός της AdAction κυμαίνεται από $97,920 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $144,720 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AdAction . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025