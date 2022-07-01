AdAction Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της AdAction κυμαίνεται από $97,920 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $144,720 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της AdAction. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

Διαχειριστής Προϊόντος
$145K
Διαχειριστής Έργων
$131K
Μηχανικός Λογισμικού
$97.9K

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην AdAction είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $144,720. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην AdAction είναι $131,340.

