Κατάλογος Εταιρειών
Ad Hoc
Ad Hoc Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ad Hoc κυμαίνεται από $99,960 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $152,434 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ad Hoc. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $140K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $122K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$102K

Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$100K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $125K
Διευθυντής Προγράμματος
$152K
Συχνές Ερωτήσεις

La compensació total anual mediana informada a Ad Hoc és de $123,500.

Άλλοι Πόροι