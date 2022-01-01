Ad Hoc Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ad Hoc κυμαίνεται από $99,960 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $152,434 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ad Hoc . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025