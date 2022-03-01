Acxiom Μισθοί

Ο μισθός της Acxiom κυμαίνεται από $37,185 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $162,185 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Acxiom . Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025