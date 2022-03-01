Κατάλογος Εταιρειών
Acxiom
Acxiom Μισθοί

Ο μισθός της Acxiom κυμαίνεται από $37,185 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $162,185 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Acxiom. Τελευταία ενημέρωση: 9/1/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $110K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $100K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Επιστήμονας Δεδομένων
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$144K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$37.2K
Διαχειριστής Έργων
$83.6K
Πωλήσεις
$80.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$162K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Acxiom είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $162,185. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Acxiom είναι $105,000.

