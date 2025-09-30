Κατάλογος Εταιρειών
ACV Auctions
ACV Auctions Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη Buffalo Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Buffalo Area στην ACV Auctions ανέρχεται σε $200K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ACV Auctions. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Μισθός
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Σύνολο ανά έτος
$200K
Επίπεδο
hidden
Βάση
$160K
Stock (/yr)
$40K
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ACV Auctions?

$160K

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού na ACV Auctions in Buffalo Area é uma remuneração total anual de $295,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ACV Auctions para a função de Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Buffalo Area é $200,000.

