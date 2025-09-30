Κατάλογος Εταιρειών
ACV Auctions
  Canada

ACV Auctions Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Canada

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Canada στην ACV Auctions ανέρχεται σε CA$135K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ACV Auctions.

Μέσος Μισθός
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$135K
Επίπεδο
L4
Βάση
CA$105K
Stock (/yr)
CA$30K
Μπόνους
CA$0
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη ACV Auctions?

CA$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ACV Auctions in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$176,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ACV Auctions για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Canada είναι CA$125,486.

Άλλοι Πόροι