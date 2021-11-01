Κατάλογος Εταιρειών
ACV Auctions Μισθοί

Ο μισθός της ACV Auctions κυμαίνεται από $85,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $200,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της ACV Auctions. Τελευταία ενημέρωση: 9/8/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $150K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $200K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $110K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$87.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$85.4K
Συχνές Ερωτήσεις

