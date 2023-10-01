ACTUM Digital Μισθοί

Το εύρος μισθών της ACTUM Digital κυμαίνεται από $22,648 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $65,010 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της ACTUM Digital . Τελευταία ενημέρωση: 8/11/2025