Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διαχειριστής Προϊόντος in United States στην Activision Blizzard ανέρχεται σε $254K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Activision Blizzard. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Activision Blizzard
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Σύνολο ανά έτος
$254K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$195K
Stock (/yr)
$20K
Μπόνους
$39K
Έτη στην εταιρεία
3 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Activision Blizzard?

$160K

Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Activision Blizzard, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Activision Blizzard in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $559,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Activision Blizzard για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in United States είναι $195,000.

