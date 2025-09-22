Κατάλογος Εταιρειών
Activision Blizzard Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United Kingdom στην Activision Blizzard κυμαίνεται από £57.3K έως £78.2K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Activision Blizzard. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Activision Blizzard, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

El paquete salarial más alto reportado para un Αναλυτής Δεδομένων en Activision Blizzard in United Kingdom tiene una compensación total anual de £78,249. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Activision Blizzard para el puesto de Αναλυτής Δεδομένων in United Kingdom es £57,337.

