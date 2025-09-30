Κατάλογος Εταιρειών
  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Chicago Area

ActiveCampaign Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Chicago Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην ActiveCampaign κυμαίνεται από $176K ανά year για Senior Software Engineer έως $180K ανά year για Staff Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $185K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ActiveCampaign. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer 1
(Αρχάριο Επίπεδο)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Προβολή 1 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην ActiveCampaign, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην ActiveCampaign in Greater Chicago Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $203,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην ActiveCampaign για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area είναι $190,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την ActiveCampaign

