Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Chicago Area στην ActiveCampaign κυμαίνεται από $176K ανά year για Senior Software Engineer έως $180K ανά year για Staff Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Chicago Area ανέρχεται σε $185K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της ActiveCampaign. Τελευταία ενημέρωση: 9/30/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην ActiveCampaign, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)
